Șapte ani de la moartea lui Sergiu Nicolaescu! Filmarea care era să se termine rău și alte dezvăluiri despre regizor Despre Sergiu Nicolaescu s-au scris multe, insa cascadorul care a lucrat cu el la aproape toate filmele este in continuare deținatorul unor secrete și povești savuroase ce-l au in centru pe cel mai prolific regizor roman. Vasile Popa, zis Țeava, ne-a dezvaluit ca Nicolaescu era sa se inece la inceputul anilor ʼ80, in timpul unor filmari pe mare, și ca a fost salvat in ultimul moment, dupa ce se dusese la fund. Atunci a pacalit moartea, cu ajutorul echipei sale. Pe 3 ianuarie 2013 n-a mai reușit s-o pacaleasca. Azi se implinesc 7 ani de cand s-a stins.Artizanul a 54 de filme și 27 de coproducții,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

