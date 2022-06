In perioada 22 – 26 iunie 2022, Camera de Comerț, Industrie și Agricultura Timiș organizeaza la Centrul Regional de Afaceri prima ediție de vara a Salonului Industriei Ușoare. Și-au anunțat participarea peste 50 de companii din țara, atat producatori cat și comercianți, care ofera spre vanzare o gama larga de articole de sezon: imbracaminte și ... The post Saptamana viitoare, ediția de vara 2022 a Salonului Industriei Ușoare appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! .