- In Marea Britanie a fost lansat recent un program pilot legat de saptamana de lucru de patru zile, la care participa cel putin 30 de companii, scrie Bloomberg. In cadrul programului, care va incepe in luna iunie si se va derula pe o perioada de sase luni, firmele participante vor permite angajatilor…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, se va intalni cu omologul sau chinez, Xi Jinping, in prima zi a Jocurilor Olimpice de Iarna de la Beijing, a anuntat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de dpa. “Ne pregatim pentru un summit ruso-chinez oficial”, a declarat seful diplomatiei de…

- In Marea Britanie este o criza a alcoolului din cauza lipsei șoferilor, Canada se confrunta cu lipsuri la siropul de arțar, in timp ce in Australia este lipsa de uree, un aditiv esențial pentru camioanele diesel, iar in Noua Zeelanda este penurie de zahar brun.

- La inceputul acestui an, a fost dezvaluit ca Instagram planuia sa dezvolte o platforma speciala pentru copii, dar in cele din urma a decis sa anuleze pentru moment proiectul. Pentru parinții care au adolescenți ce petrec mult timp pe Instagram, exista insa o ingrijorare fața de tipul de conținut pe…

- Luni, este programata o reuniune de urgența a miniștrilor sanatații din G7 pentru a discuta despre noua varianta Omicron a SARS-CoV-2. Guvernul britanic, care deține președinția rotativa a G7 (grupul principalelor economii ale lumii), a anunțat convocarea acestei reuniuni, transmite AFP. La reuniunea…

- Pe langa poveste, filmari și editare grozava, muzica joaca, de asemenea, un rol important in crearea unui film sau a unei emisiuni de televiziune bune. Acesta este motivul pentru care multe filme cu buget mare tind sa angajeze compozitori celebri pentru a ajuta la compunerea coloanelor sonore pentru…

- Netflix Hub, asa cum numesc companiile noua functie, va contine liste de redare din seriale de succes precum ”Money Heist” si ”Bridgerton”, precum si coloana sonora oficiala a unor productii precum ”Squid Game”. Acesta poate fi accesat de utilizator atat gratuit, cat si prin intermediul serviciului…