Săptămâna când giganții petrolieri au suferit înfrângeri groaznice Companiile petroliere care fac parte din așa numitul Big Oil au suferit saptamana astea cateva infrangeri faro precedent. Investitorii și activiștii climatici au folosit voturile acționarilor precum și instanțele pentru a face presiuni asupra giganților petrolieri sa conștientizeze și sa recurga la masuri care sa salvezi planeta de o a catastrofa climatica. Prima lovitura Prima lovitura a venit din Olanda acolo unde un tribunal a obligat Royal Dutch Shell sa iși reduca emisiile de carbon cu 45% pana in 2030, de la nivelul din 2019. “Curtea ințelege ca consecințele ar putea fi mari pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

