Șapca lui Ceaușescu și teza de doctorat a Elenei, scoase la vânzare O șapca ce a aparținut lui Nicolae Ceaușescu și teza de doctorat a Elenei vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitații. Mai mult de 30 de obiecte istorice ale familiei Ceausescu sunt scoase la licitatie saptamana viitoare, pe 19 mai, intr-un eveniment dedicat ultimului secol de istorie a Romaniei, cuprinzand antipozii evolutiei noastre, monarhia si comunismul, intr-o Licitatie de Arta si Istorie. De controversatul cuplu Nicolae si Elena Ceausescu, care a condus Romania timp de mai bine de 20 de ani, sunt legate numeroase piese care redeschid o fereastra – si mai multe unghiuri de vedere –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

