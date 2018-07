Stiri pe aceeasi tema

- Un simpozion dedicat Marii Uniri va avea loc sambata, 21 iulie la Ardud. Simpozionul de istorie „Ardudul in preajma Marii Uniri” va incepe la ora ora 14.00. Evenimentul se va desfasura in Cetatea din Ardud, și va avea urmatorii invitați: – ssist. univ. dr.. Lucian Turcu, Facultatea de istorie – Universitatea…

- O echipa au inceput luni sapaturile arheologice la o fortificatie de pamant care nu este inca reperata oficial in Repertoriul Arheologic National (RAN), situata in satul Almasu Mic din comuna Sarbi, o cetate care ar fi putut fi refugiul voievodului Menumorut cand cetatea Biharia a fost atacata de navalitorii…

- Lecții de istorie... pe viu! In zilele de 9-11 iulie 2018, Sibiul a fost gazda unei interesante școli de vara, organizata de Asociația pentru Cultura și Educație Europeana, in colaborare cu Filiala Sibiu a Societații de Științe Istorice din Romania, Universitatea „Lucian Blaga” Sibiu (Facultatea de…

- ADMITERE FACULTATE 2018. In acest an, pe langa cifra de scolarizare care inglobeaza si locurile pentru rromi, univeristatile au repartizate, in plus, locuri pentru tinerii care au absolvit un liceu in mediul rural, pentru domenii prioritare de dezvoltare ale Romaniei si chiar pentru absolventii care…

- Joi, 7 iunie 2018, are loc cea de-a XX-a ediție a Conferinței științifice cu participare internaționala DIALOGUL CULTURILOR – INTRE TRADIȚIE ȘI MODERNITATE, organizata in cadrul Departamentului de Filologie (Facultatea de Istorie și Filologie), prin Centrul de Cercetari Filologice și Dialog Multicultural.…

- Agenda evenimentelor culturale din saptamana 4 – 9 iunie 2018. Oaspetele bibliotecii: fotograful satmarean Alexandru Feher Luni, 4 iunie ora 17.00, Salonul Artelor, Cabinetul de medalistica Biblioteca Judeteana „Petre Dulfu” organizeaza vernisajul expozitiei „Universul benzilor desenate”, autor Gabriel…