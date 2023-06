SÂNZIENELE 2023, DRĂGAICA. Tradiţii, obiceiuri. SEMNUL care îţi arată că vei avea NOROC tot anul! SANZIENELE 2023, DRAGAICA, 24 iunie 2023. In fiecare an, crestinii ortodocsi serbeaza nasterea Sfantului Ioan Botezatorul, cel care l-a botezat pe Domnul Iisus in apa Iordanului. In calendarul popular, sarbatoarea este denumita Sanziene, in Ardeal, iar in Muntenia si Oltenia - Dragaica. Afla, din acest material, ce traditii si obiceiuri se practica in ziua de Sanziene. SANZIENELE 2023. Incarcata de magie si farmec, sarbatoarea Sanzienelor este celebrata pe 24 iunie, adica duminica. Nascuta dintr-un stravechi cult al soarelui, ea nu si-a pierdut coloratura pagana, desi este asociata cu o mare aniversare… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

