Stiri pe aceeasi tema

- Roxana Blagu, fosta componenta a trupei Trident, și partenerul ei, Andrei, s-au casatorit religios! Nunta a fost cu atat mai speciala cu cat in aceeași zi a avut loc și botezul fiului lor, Sasha!

- Roxana Blagu, fosta membra a trupei Trident, s-a casatoritcivil cu Andrei Badiu. Cei doi au organizat in aceeași zi, botezul baiețeluluilor, Sasha. Artista a avut doua ținute pentru evenimente: in calitate demireasa a purtat o rochie alba, vaporoasa, trei sferturi, iar la botez a purtato rochie lunga,…

- O locație extraaganta pentru un shooting foto a costat-o scump pe Sanziana Negru. Mai exact, ea și echipa ei s-au ales cu amezi usturatoare. Motivul incredibil pentru care s-au trezit cu poliția pe cap.

- Elsa Hosk este insarcinata cu primul ei copil! Primele imagini cu burtica modelului le gasiți in GALERIA FOTO de mai jos! Elsa Hosk este insarcinata! Primele imagini cu burtica modelului „Am ținut acest inger din burtica secret o vreme buna … ???????? Ma simt extrem de nerabdatoare și norocoasa sa devin…

- Scandalul din sectorul 1 ia amploare. Jandamii au ajuns din nou la Biroul Electoral de Circumscriptie si urmeaza sa scoata noi probe, in conditiile in care candidatii Clotilde Armand si Dan Tudorache se acuza reciproc de fraudarea alegerilor. „A venit Poliția, am chemat Jandarmeria, au sigilat tot..…

- ​Premierul Ludovic Orban a declarat vineri ca au existat discuții pe tema organizarii cursurilor online de la 14 septembrie, iar revenirea in clase sa se faca de la 1 octombrie, insa nu s-a luat o decizie in acest sens. Acest scenariu ar fi cel cerut de medici.

- Finul lui Emi Pian a declarat pentru Romania Tv ca nu exista un plan de razbunare pentru cel care l-a omorat pe interlop. Rudele acestuia vor ca poliția sa iși faca datoria. Noi detalii ies la iveala. S-a aflat ce facea Ciprian Napy, presupusul ucigas al lui Emi Pian, chiar sub nasul autoritatilor…