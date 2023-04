Stiri pe aceeasi tema

- Alina Ceușan, una dintre cele mai iubite influencerițe din Romania se muta in București. Invitata in emisiunea Xtra Night Show difuzata pe Antena Stars, vedeta a marturisit ca iși cauta un apartament caruia sa ii spuna acasa, unde sa locuiasca alaturi de soțul și fiul ei, Rock.

- Ioana Popescu vrea sa divorțeze. Bruneta a facut primele declarații despre desparțirea de soț la Antena Stars. Care sunt motivele care au facut-o sa se gandeasca la separare și ce a spus partenerul de viața al acesteia cand a auzit despre separare.

- Doinița Oancea, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai indragite actrițe de pe micul ecran. Vedeta a facut dezvaluiri neașteptate, in cadrul unui interviu acordat recent. Doinițea vrea sa se mute pentru o perioada in America, insa, nu poate face asta inca. „Aș fi vrut sa plec in America. Aș…

- Brigitte Pastrama se afla in Dubai, in Emiratele Arabe Unite de la inceputul anului. Vedeta nici nu se poate intoarce in Romania, a explicat intr-un interviu pentru Antena Stars ca urmeaza o serie de proceduri pentru a putea obține rezidența. In urma cu cateva luni, Brigitte și Florin Pastrama și-au…

- Bia Khalifa și Fulgy formeaza unul dintre cele mai noi cupluri din showbiz-ul din Romania și se pare ca flacara iubirii este mai aprinsa ca niciodata. Chiar daca sunt la inceput, cei doi iși fac deja planuri mari de viitor, din care nu exclud și un copil. Vedeta a facut marturisiri incendiare la Antena…

- Alex Bodi a marturisit in exclusivitate la Antena Stars cum a reușit sa faca bani imobiliare, dar și ce planuri are pe viitor. Afaceristul se bucura de afaceri in strainatate, asta deoarece in Romania firmele și conturile i-au fost blocate. Iata ce a declarat Alex Bodi!