Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia i-a priit buzunarului lui Kim Kardashian. Vedeta a depașit pragul de un miliard de dolari in ceea ce privește averea stransa, grație televiziunii, dar și a doua afaceri: SKIMS- haine modelatoare- și KKW- cosmetice. Astfel, Kim a intrat pentru prima data in topul miliardarilor intocmit de Forbes,…

- Producatorul de medicamente Zentiva a raportat in 2020 o cifra de afaceri de 602,32 milioane lei, mai mare cu 8% fata de 2019, in timp ce profitul net a urcat cu 40%, la 61,3 milioane lei, potrivit rezultatelor raportate BVB. In 2019, compania a avut o cifra de afaceri de 559 milioane lei…

- Una din vedetele iubite de-a lungul anilor a luat o decizie care sa-i ușureze viața in aceasta pandemie. Criza sanitara a lasat-o fara bani, iar ea a fost nevoita sa se mute din vila sa fastuoasa intr-un apartament. O vedeta mult iubita și-a vandut vila și s-a mutat la apartament din cauza pandemiei…

- Pandemia de coronavirus continua sa afecteze semnificativ mediul de afaceri in conditiile in care 7 din 10 antreprenori se tem ca al treilea val al pandemiei, le-ar putea bloca din nou activitatea, arata rezultatele unui barometru de opinie realizat de o companie de consultanta. Datele arata ca 57%…