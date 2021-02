Stiri pe aceeasi tema

- Asociațiile de proprietari funcționeaza in conformitate cu prevederile Legii nr. 196/2018, privind inființarea, organizarea și funcționarea asociațiior de proprietari și administrația condominiilor, fiind monitorizate de administrațiile publice locale prin compartimentele specializate in sprijinirea,…

- Consilierii județeni au decis joi, 28 ianuarie, in cadrul unei ședințe ordinare de lucru, rezilierea contractelor incheiate de Asociația de Dezvoltare Intercomunitara (ADI) Ecolect Mureș cu societatea Sylevy Salubriserv SRL Ceuașu de Campie, care vizeaza delegarea gestiunii activitatilor de colectare…

- Sambata seara, polițiștii din Mureș, alaturi de forțe de ordine, au intervenit pentru intreruperea unei petreceri cu caracter privat, in localitatea Sanișor. "Au fost identificate 19 persoane, fața de care au fost aplicate sancțiuni contravenționale in valoare de 9.000 de lei, conform Legii 55/2020.…

- Romania este pe locul al doilea in Uniunea Europeana la rata de nastere in randul mamelor adolescente. Sarcina in adolescenta are numeroase consecinte negative asupra viitoarelor mame, precum si costuri sociale si economice, arata un studiu realizat de UNICEF impreuna cu Asociatia SAMAS in Romania.…

- Dispoziția Nr. 1 din 4 ianuarie 2021 privind convocarea Consiliului Judetean Mures in sedinta publica extraordinara Presedintele Consiliului Judetean Mures, Avand in vedere prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și starea…

- Consilierii judeteni au aprobat, in sedinta extraordinara de vineri, parteneriatul cu Asociatia ‘Daruieste Viata’ care va dona Spitalului Judetean de Urgenta Piatra-Neamt o unitate modulara de Anestezie Terapie Intensiva. ‘Le multumesc celor de la Asociatia ‘Daruieste Viata’ pentru ca ne sunt alaturi…

- Consilierii județeni au aprobat joi, 26 noiembrie, intr-o ședința ordinara de lucru, un parteneriat intre Consiliul Județean Mureș, Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Ecolect Mures și Administratia Fondului pentru Mediu in vederea obținerii finanțarii și implementarii proiectului "Sprijin pentru…

- Consilierii județeni au aprobat parteneriatul dintre Consiliul Judetean Mures, ADI Ecolect Mures si Administratia Fondului pentru Mediu pentru finanțarea și implementarea proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicației de finanțare și a documentatiilor de atribuire pentru proiectul – Extindere și…