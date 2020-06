Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii clujeni au reținut, pentru 24 de ore, un barbat din Campia Turzii acuzat ca a șantajat o persoana pentru a obține un teren.”La data de 10 iunie a.c., politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au retinut pentru 24 de ore un barbat de 38 de ani, din…

La data de 2 mai a.c., in jurul orei 15.20, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au depistat un conducator auto de 64 de ani, din municipiul Campia Turzii, in timp ce se deplasa...

La data de 26 aprilie a.c., in jurul orei 20.45, polițiștii din cadrul Poliției municipiului Campia Turzii au depistat un barbat, in varsta de 31 de ani, din comuna Moldovenesti, in timp ce se...

- Un sucevean care are o suprafața de 80 de ari de teren pe raza comunei Moara reclama ca proprietatea sa este calcata și folosita abuziv de ciobanii care și-au instalat stanele in zona."In zona Vișania - Moara dețin 80 de ari de teren, intr-o zona cu teren intravilan. Chiar și așa, de vreo 5 ...

- Un barbat a fost urcat cu forta in masina politiei dupa o plimbare cu familia in parcul Valea Trandafirilor din Chisinau. Incidentul s-a petrecut pe 2 aprilie, insa abia acum a aparut in spatiul public. In timp ce sotia acestuia sustine ca politistii au aplicat forta fara motive, MAI a comunicat ca…

La data de 19 aprilie a.c., in jurul orei 12.00, politistii de ordine publica din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au depistat o conducatoare auto de 18 ani, din comuna Reteag, judetul...

- Un barbat din Campia Turzii, internat in spitalul din localitate, a sarit de la geamul salonului in care se afla. Acesta s-a ales cu rani la memebrele inferioare. ”Ieri, politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au fost sesizati de catre personalul medical al Spitalului din municipiul…

- Un barbat de 84 de ani s-a aruncat, chiar in ziua de Paște, de la geamul unui salon din Spitalul municipal Campia Turzii.”La data de 20 aprilie a.c., politistii din cadrul Politiei municipiului Campia Turzii au fost sesizati de catre personalul medical al Spitalului din municipiul Campia Turzii despre…