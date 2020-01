Stiri pe aceeasi tema

- Sunt momente in viața cand destinul lovește fara mila. Atunci cand persoane dragi ajung pe patul de spital, in moarte cerebrala si pentru care sansele de a reveni la normal sunt nule. Insa dincolo de durere, cei care gasesc puterea pentru un gest cat o minune pot darui la randul lor viata.

- Sunt momente in viața cand destinul lovește fara mila. E ca și cum o lume intreaga ar disparea subit, printr-o sentința cruda, de neconceput. Dar atunci cand dispare o lume de numai 15 ani, nu poți sa nu te intrebi daca nu cumva ițele universului s-au incurcat din greșeala ori daca justiția divina nu…

- Un copil de doar 14 ani, din Chisinau, a salvat viata a trei persoane, devenind donator de organe. Despre acest caz, reprezentantii Agentiei Transplantului au povestit intr-o postare, pe Facebook. "Speranța pentru Viața la inceput de an, pe ambele maluri ale Prutului.

- Gest emotionant la Galati, chiar inainte cu cateva zile de Craciun. Fiul unei femei in varsta de 54 de ani din Galati, care se afla in moarte cerebrala dupa un accident vascular cerebral, si-a dat acordul ca organele mamei sale sa fie donate pentru salvarea altor vieti. Interventia chirurgicala a fost…

- Doi barbați din Iași, in varsta de 34, respectiv 37 de ani au primit o noua șansa la viața, dupa ce le-a fost transplantat cate un rinichi. Donatorul este o femeie, in varsta de 44 de ani, aflata in moarte cerebrala.

- Au curs rauri de lacrimi in Sibiu, acolo unde Ema Vețean, actrița a Teatrului din Sibiu, s-a stins fulgerator la doar 38 de ani. Ema a fost lovita de o mașina, a intrat in coma și a murit la spital. Ema a salvat, insa, cinci vieți, caci familia a decis sa doneze organele pentru ca ea sa nu plece definitiv…

- Teatrul romanesc este lovit de o noua tragedie. O actrița tanara, talentata a incetat din viața. Ema Vețean era actrița la Teatrul Național Radu Stanca din Sibiu și avea 38 de ani. Doar 38 de...