Șanse foarte mici de calificare în play-off pentru Chindia Târgoviște Chindia a facut azi remiza alba (scor 0-0), pe teren propriu, cu Metaloglobus, in etapa a 16-a din Liga 2. Rezultatul partidei contra uneia dintre echipele aflate intre ultimele din clasamentul campionatului a dezamagit in primul rand suporterii veniți in numar destul de mare la stadion. Chiar daca echipa a avansat un loc in clasament ... Citește mai mult Citeste articolul mai departe pe gazetadambovitei.ro…

Sursa articol: gazetadambovitei.ro

