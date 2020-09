Sanofi: Vaccinul anti-COVID-19 ar putea costa până în 10 euro Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de laboratoarele Sanofi și Gsk va costa, cel mai probabil, sub 10 euro, a declarat Olivier Bogillot, președintele Sanofi Franța, citat de agenția ANSA. Acesta a precizat faptul ca, in acest moment, prețul nu este fixat final, dar urmeaza sa fie anunțat in curand. Referitor la prețul de 2,50 euro anunțat de concurentul AstraZeneca, Bogillot a spus ca diferența consta in faptul ca Sanofi iși folosește toate resursele „interne”, in timp ce AstraZeneca „a externalizat foarte mult producția”. „Francezii și europenii vor avea vaccinul Sanofi in același timp cu pacienții… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

