Sano Vita, preluat de Roho Healthy Food Investments

Stiri pe aceeasi tema

- Consiliul Concurentei a autorizat tranzactia prin care Roho Healthy Food Investments SRL intentioneaza sa preia Sano Vita SRL.Roho Healthy Food Investments SRL este parte a fondului american de investitii Highlander Partners. In Romania, de fondul de investitii este prezent prin intermediul grupului…

- Regia Naționala a Padurilor – Romsilva a preluat in paza, in acest an, 122.360 de hectare paduri private care nu aveau asigurat acest serviciu, din care 94.391 hectare in baza actelor de constatare și alte 27.969 hectare in baza Legii 374/2006. Pentru a asigura integritatea fondului forestier, personalul…

- Avand in vedere ca locul unde s-a produs accidentarea barbatului se afla inr-o zona greu accesibila, la circa un kilometru distanta de calea de acces, salvatorii au intervenit cu un autoturism de teren, fiind sprijiniti si de catre salvamontisti si de Serviciul Voluntar pentru Situatii de Urgenta din…

- Decizia este una temporara pentru maximum 60 de zile. Din echipa de conducere a instituției continua sa faca parte și prof. Ana Maria Egarmin, inspector școlar adjunct, cea care a avut aceste atribuții din luna iunie, cand fostul „general” prof. Florin Lazar și-a dat demisia. Prof. Ida Vlad a mai fost…

- Europarlamentarul Rareș Bogdan nu a uitat de amplele proteste din Piața Victoriei și susține ca ascensiunea PNL, dar mai ales caderea PSD se datoreaza in buna parte oamenilor care au ieșit in strada.Citește și: Mihai Tudose trage cu TUNUL și are o poziție DIFERITA fața de Victor Ponta: Noi…

- # Somaco are 750 de angajați, cinci fabrici in Romania și o cifra de afaceri de 56 milioane euro Consiliul Concurentei a finalizat analiza tranzactiei prin care Holcim (Romania) S.A. a preluat Somaco Grup Prefabricate S.R.L. Dupa ce s-a apreciat ca operatiunea este o concentrare economica ce depaseste…

- Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net, membra a grupului german Phoenix, a unui numar de 33 de farmacii detinute in tara noastra de patru societati. „Consiliul Concurentei a autorizat preluarea de catre Help Net Farma SA a 33 de farmacii detinute de Tinos Farm…

- Consiliul Concurentei analizeaza tranzactia prin care Hans Ewald Reinert si Wolfgang Kuuml;hnl preiau impreuna companiile H.amp;E. Reinert Holding GmbH amp; Co. KG, H. Kemper GmbH amp; Co. KG si P.F.C. Pro Food Company GmbH amp; Co. KG.H.amp;E.Reinert Holding GmbH amp; Co. KG are ca obiect principal…