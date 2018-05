Stiri pe aceeasi tema

- Federatia Sanitas anunta vineri ca a strans peste 50.000 de semnaturi, indeplinind conditiile pentru declansarea grevei generale. Sindicalistii din sanatate vor intra in greva de avertisment in 7 mai, urmand ca in 11 mai sa fie greva generala. In sedinta Consiliului National al Federatiei Sanitas care…

- Federatia Sanitas face apel catre toti politicienii din Romania sa vina cu solutii pentru a stopa "degringolada" din sistemul de sanatate si solicita membrilor sai, intr-o postare pe Facebook, sa nu lase politicul sa afecteze desfasurarea programului de proteste.

- Angajatii din sanatate ameninta ca vor declansa o greva generala pe 18 mai, cand va fi intrerupt lucrul in unitatile sanitare. Potrivit Antena3.ro, Consiliul National al Federatiei Sanitas a stabilit joi programul de proteste, ce va demara cu un miting in Capitala in data de 26 aprilie. Actiunile de…

- Sidicatele din Sanatate se pregatesc de greva generala. Vineri sunt asteptate semnaturile de la filiale din întreaga tara, pentru a se stabili dat si etapele declanșarii acțiunii la nivelul întregii țari, iar la Iasi sindicalistii vor

- Protest spontan la Spitalul de Pneumologie Iasi. Circa 100 de medici și asistente protesteaza la aceasta ora in fața Spitalului de Pneumologie Iasi, nemulțumiți de faptul ca, dupa aplicarea legii salarizarii unice, salariile lor au scazut. Cadrele medicale susțin ca, dupa aplicarea legii salarizarii…

- Oportunitatea declansarii unei greve generale in sistemul medical Oportunitatea declansarii unei greve generale în sistemul medical va fi decisa luni de Consiliul National al Federatiei Sanitas si dupa discutiile avute duminica cu ministrul sanatatii, Sorina Pintea, reprezentantii sindicatului…

- Consiliul National al Federatiei Sanitas din Romania, reunit in sedinta in data de 22 februarie 2018, a dezbatut propunerile de modificare a Legii nr. 153/ 2017 (Legea salarizaarii unitare n.r.), ce vor fi sustinute in perioada urmatoare, precum si stadiul negocierilor privind Regulamentul de sporuri."Membrii…

- Ministerul Sanatatii urmeaza sa elaboreze, pana in martie, un regulament de sporuri, impreuna cu sindicatele, pentru angajatii care lucreaza in Sanatate, dupa ce Consiliul National al Federatiei Sanitas a solicitat guvernului sa gaseasca solutii viabile pentru ca salariile tuturor categoriilor profesionale…