Supranumit ”Muntele Bihorului”, Sandu Lungu a mai suportat o delicata intervenșie chirurgicala anul acesta, de hernie ombilicala. Iar in perioada de refacere, colosul de 160 kilograme a avut curajul sa urce iar in ring și a caștigat disputa. ”Multumesc lui Dumnezeu pentru viata frumoasa de sportiv care mi-a daruit-o, 4 operatii la picioare una la nas, bicepsii rupti, operatii la ochi operatie de hernie ombilicara. Sunt un pret mic pentru viata frumoasa pe care o am si am avut-o. In sport am trait bucurii suparari tot ce trebuie sa traiesti. Nu ma plang, ci din contra, sunt fericit ca fac acel…