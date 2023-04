Stiri pe aceeasi tema

- Șefa statului a transmis un mesaj in care spune ca astazi, Republicii Moldova i s-a confirmat, inca o data, ca este așteptata in marea familie europeana. „Intr-o rezoluție adoptata cu puțin timp in urma, Parlamentul European a solicitat inceperea negocierilor de aderare la UE pina la sfirșitul anului…

- „Astazi, Republica Moldova i s-a confirmat, inca o data, ca este așteptata in marea familie europeana”, afirma șefa statului Maia Sandu dupa ce intr-o rezoluție adoptata miercuri, 19 aprilie, Parlamentul European (PE) a solicitat inceperea negocierilor de aderare a țarii noastre la UE pana la sfarșitul…

- Eurodeputatul Dragos Tudorache a propus Parlamentului European ca oligarhii moldoveni fugari, Vladimir Plahotniuc, Ilan Sor si Veaceslav Platon sa fie inclusi in lista de sanctiuni a Uniunii Europene. Solicitarea a fost facuta in cadrul sesiunii dedicate situației din Republica Moldova in contextul…

- Europarlamentarul liberal Dan Motreanu a anunțat ca membrii Parlamentului European vor dezbate marți, 14 martie, situația din Republica Moldova, unde au fost organizate mai multe manifestații la finalul saptamanii trecute.

- Maia Sandu va fi primita la Cotroceni de președintele Klaus Iohannis și va avea discuții și cu alți oficiali romani. Președintele republicii Moldova va avea intalniri și cu premierul Nicolae Ciuca, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, și cu președintele Senatului, Alina Gorghiu. "Prin acțiuni…

- Republica Moldova se confrunta, ca si alte tari din Parteneriatul Estic, cu un santaj, amenintari, provocari si totul este in incercarea de a destabiliza tara, a declarat joi, in cadrul unui seminar organizat de Parlamentul European (PE), presedintele Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a Parlamentului…

- Eurodeputatul Marketa Gregorova a cerut, o declarație de sprijin din partea Parlamentului European pentru Republica Moldova, dupa afirmațiile președintei Maia Sandu, transmite radiomoldova.md. Marketa Gregorova a adresat solicitarea președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, in deschiderea…

- Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a adoptat Rezoluția privind onorarea obligațiunilor și angajamentelor Republicii Moldova in cadrul procesului de monitorizare. Documentul a fost adoptat in cadrul sesiunii de iarna a APCE, fiind votat in unanimitate și fara amendamente de catre deputații…