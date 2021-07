Stiri pe aceeasi tema

- Nunta mare in showbiz-ul romanesc! Sandra Izbașa și Razvan Banica și-au organizat marele eveniment in mare secret. Ei bine, așa cum ne-am imaginat, dupa o cerere in casatorie de poveste, frumosul cuplu are parte de o zi extraordinar de spectaculoasa. Cei doi indragostiți și-au unit destinele intr-un…

- Veste „bomba” in showbiz-ul romanesc! Alexandru Mitrița și frumoasa lui partenera, Alesia, s-au casatorit religios astazi, pe data 5 iunie. Partenera de viața a faimosului fotbalist a postat primele imagini de la nunta, de la care nu a lipsit nici fetița lor, Ava Maria. Iata așadar primele fotografii…

- Ariana Grande s-a casatorit in mare secret, pe 15 mai, cu iubitul ei, Dalton Gomez, cel cu care traiește o frumoasa poveste de dragoste de peste un an. Celebra artista a publicat ieri pe Instagram primele imagini de la nunta, in rochia de mireasa.

- Fara doar și poate acest weekend a fost dedicat nunților in showbiz! Cortes și iubita sa, Roxana, s-au casatorit. Artistul a postat pe contul sau de Facebook imagini emoționante de la fericitul eveniment, alaturi de blondina. Cu zambetul larg pe buze și radiind de-a dreptul, cei doi au trait din plin…