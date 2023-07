Sandra Izbașa a făcut nuntă. Imagini de la eveniment Sandra Izbașa a facut nunta. Imagini de la eveniment In urma cu doi ani, Sandra Izbașa și-a oficializat relația cu actorul Razvan Banica, nepotul celebrului Ștefan Banica. Cei doi s-au cununat civil pe data de 30 iulie 2021. Iata ca ieri a venit și momentul in care fosta gimnasta i-a jurat iubire in fața altarului alesului ei. Nunta a avut loc la exact trei ani din momentul in care cei doi miri s-au cunoscut și s-au indragostit iremediabil. Evenimentul s-a desfașurat la un local de lux din București. In ziua cea mare, Sandra și Razvan i-au avut alaturi pe membrii familiei și pe toți cei apropiați.… Citeste articolul mai departe pe agentiadepresamondena.com…

