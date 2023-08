Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a postat, luni, dupa aducerea in țara a fostului ministru de finanțe, Darius Valcov, un mesaj pe Facebook , in care spune ca este ”primul fugar pe care il aduc in mandatul meu de ministru al justiției”.E a mulțumit poliției, magistratului de legatura și autoritaților…

- Mai multe persoane au filmat momentul in care o tanara a nascut chiar pe trotuarul de langa Spitalul Municipal Urziceni. Femeia a fost asistata de medicii de pe o ambulanța. Ea ar fi fost refuzata la camera de garda a spitalului. “Saptamana incepe cu o noua viața! In aceasta dimineața in jurul orei…

- Premierul Norvegiei, Jonas Gahr, și președintele Finlandei, Sauli Niinisto, au salutat marți, 11 iulie, vestea ca Suedia se indreapta spre aderarea la NATO, dupa ce Stockholm a ajuns la un acord cu președintele turc Tayyip Erdogan. Luni (10 iulie), Erdogan a fost de acord sa trimita cererea de ratificare…

- Curtea de Apel Timișoara a decis faptul ca CS Universitatea Craiova este continuatoarea de drept a Universitații Craiova. Aceasta decizie vine in procesul cu FCU Craiova 1948. In urma acestei decizii, CSU Craiova deține dreptul de proprietate asupra palmaresului sportiv al echipei istorice de fotbal…

- Tribunalul Bucuresti a respins vineri cererea depusa de o femeie, prin care solicita sa fie declarata ilegala greva din Educatie.Potrivit deciziei instantei, cererea a fost respinsa ca fiind introdusa de o persoana fara calitate procesuala activa.De asemenea, femeia a fost obligata…

- Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Brasov va avea, in premiera, o linie de garda in medicina legala, care va fi a 30-a linie de garda asigurata de medicii spitalului. Consiliul Judetean Brasov a aprobat, joi, suplimentarea liniilor de garda la institutia sanitara din subordine, la solicitarea…

- In timp ce liderii sindicatelor din Educație au anunțat un nou protest uriaș al profesorilor in Capitala, la care sunt așteptate sa participe 20.000 de cadre didactice, liderii coaliției de guvernare, președintele PSD Marcel Ciolacu și premierul Nicolae Ciuca, președinte PNL, au transmis, in postari…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat vineri ca este dispus sa discute, in orice moment, pe parcursul acestui weekend, cu liderii de sindicat din invatamant si sa faca impreuna toate eforturile necesare pentru a evita greva generala. „Sunt dispus sa discut, in orice moment, pe parcursul acestui…