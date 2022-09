Stiri pe aceeasi tema

- Cu 5 ani in urma, Programul National de Dezvoltare Locala mentiona comuna Probota o singura data, pentru proiectul de reabilitare si modernizare a dispensarului local. Suma alocata atunci era 560 de mii de lei. La sfarsitul saptamanii trecute, la licitatia pentru atribuirea contractului de lucrari,…

- Azi s-a dat startul la sesiunea de toamna a examenului national de bacalaureat. In cele patru centre de exame din Maramures: LT „Marmatia” Sighetu Marmatiei, LT „Bogdan Voda” Viseu de Sus, CE „N. Titulescu” Baia Mare si CT „A. Saligny” Baia Mare, sunt asteptati 973 de candidati. Potrivit calendarului,…

- „Am predat amplasamentul catre constructor pentru obiectivul Teren de sport Colegiul Economic „Maria Teiuleanu”. Principalele lucrari ce vor fi realizate in cadrul proiectului sunt: teren de handbal cu suprafața de joc din tartan, cu alei pietonale din dale de beton prefabricate; marcaje suprafața de…

- La Sighetu Marmației, pe pamantul Cimitirului Saracilor pe care ne rugam de peste 20 de ani la pelerinajele anuale, au inceput lucrarile de construcție a Sanctuarului Martirilor și Marturisitorilor Romani ai Secolului XX. Dupa ce piatra de temelie a fost sfințita in 14 mai, in luna iulie au inceput…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca a fost emis ordinul de incepere a lucrarilor pentru construcția secțiunii Zimbor – Poarta Salajului, parte din Autostrada Transilvania. Lucrarile vor incepe luni, 25 iulie, și vizeaza construcția secțiunii cu lungimea de 12,24 kilometri. Construcția,…

- Maramuresul poate avea trei municipii. Dupa Baia Mare si Sighetu Marmatiei, orasul Borsa este pe punctul de a deveni municipiu. In urma recensamantului reiese ca populatia va depasi 30.000 de locuitori. „Pentru prima data in istoria orasului Borsa, in urma recensamantului populatiei si a locuintelor,…

- Lucrarile la cele doua blocuri de locuințe sociale care se construiesc pe strada Rogojeștilor din orașul Siret se executa intr-un ritm alert, a anunțat primarul Adrian Popoiu. El a aratat ca locuințele sociale existente pana acum in Siret erau improprii, fiind amenajate in cladiri vechi care au avut…