- Turcia a fost supusa focului criticilor in timpul reuniunii virtuale a ministrilor de externe din statele NATO si, abandonata de SUA, trebuie sa se pregateasca sa suporte un val de sanctiuni americane si europene, au declarat miercuri pentru AFP mai multi participanti. Surpriza a venit din partea…

- Intoarcerea navei la tarm are loc cu doua saptamani inaintea unui summit al Uniunii Europene (UE), la 11-12 decembrie, in cadrul caruia Cei 27 urmeaza sa examineze impunerea unor sanctiuni Turciei. Grecia si Ciprul, care revendica la randul apele respective, considera explorarile turce ilegale. Ankara…

- Guvernul francez va decreta miercuri dizolvarea mișcarii ultra-naționaliste turce ”Lupii Cenușii” în timpul unui Consiliu de Miniștri, a anunțat luni ministrul de Interne Gerald Darmanin, într-un context de tensiune puternica între Paris și Ankara, relateaza AFP.Acesta…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a condamnat miercuri atacurile aeriene rusesti in Siria soldate cu zeci de morti in randurile rebelilor pro-Ankara, acuzand Moscova ca nu doreste o "pace durabila" in aceasta tara devastata de razboi, relateaza AFP. "Faptul ca Rusia a atacat un centru de antrenament…

- Erdogan mai face un anunț referitor la descoperirea de gaze din Marea Neagra, langa apele teritoriale romanești. Turcia ar putea deveni independenta energetic Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat miercuri ca va face un nou anunt privind marimea zacamintelor de gaz pe care tara sa le-a descoperit…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a avertizat sambata pe omologul sau francez Emmanuel Macron „sa nu caute cearta cu Turcia”, in timp ce tensiunea creste intre cele doua tari in legatura cu situatia din Mediterana orientala, informeaza AFP. „Nu cautati cearta cu poporul turc, nu cautati cearta…

- Turcia a denuntat joi declaratiile "arogante" ale presedintelui francez Emmanuel Macron, care a criticat actiunile Ankarei in estul Mediteranei, si l-a acuzat pe liderul francez ca "pune in pericol" interesele Europei, informeaza AFP."Presedintele francez Emmanuel Macron a facut inca o data…

