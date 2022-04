Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit comunicatului, Tribunalul Central din Amsterdam a dispus, vineri, falimentul ATB, decizie care a determinat DNB sa activeze o schema de garantare a depozitelor pentru titularii de cont. Trezoreria SUA a anuntat pe 6 aprilie ca va impune ”sanctiuni de blocare totala” pentru Alfa Bank, cea mai…

- Statele Unite au anuntat, miercuri, noi sanctiuni impotriva Rusiei, in contextul invaziei din Ucraina. Acestea vizeaza institutii financiare ruse, precum și membri de familie ai presedintelui rus Vladimir Putin si ministrului de externe Serghei Lavrov, transmit AFP si dpa. Sanctiunile privesc și cea…

- Masura, luata luni seara, impiedica Kremlinul sa plateasca detinatorilor datoriilor sale suverane cu rezervele de peste 600 de milioane de dolari detinute la institutiile financiare americane si are ca scop sa forteze Rusia fie sa-si foloseasca mai mult din propriile rezerve in dolari, fie sa accepte…

- Gazprombank a fost desemnata ca banca autorizata care va deschide conturi speciale in ruble pentru cumparatorii de gaze din „țarile neprietenoase” și va vinde valuta pentru conversia in ruble pentru plata gazului la licitațiile Bursei de la Moscova, a informat joi agenția rusa de știri de stat TASS,…

- Secretarul Trezoreriei SUA, Janet Yellen, a recunoscut ca sanctiunile impotriva Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina ar afecta intreaga lume, transmite joi AFP. “Evident, dorim ca toate acestea sa afecteze in primul rand Rusia. Dar recunoastem ca aceste sanctiuni vor avea si repercusiuni mondiale”,…

- Secretarul american al Trezoreriei, Janet Yellen, spune ca vor exista ”unele consecințe globale”, daca Occidentul va impune sancțiuni Rusiei in cazul unei invazii in Ucraina, relateaza France 24 . Daca se impun sancțiunile, „desigur, vrem ca cel mai mare cost sa fie suportat de Rusia”, a declarat Yellen…