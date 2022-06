Stiri pe aceeasi tema

- Sanctiunile impuse de Rusia impotriva companiei Gazprom Germania si a filialelor acesteia i-ar putea costa pe contribuabilii si utilizatorii de gaze germani cinci miliarde de euro pe an, sub forma costurilor pentru achizitiile din alte surse, scrie duminica ziarul Welt am Sonntag, preluat de Reuters.

- Comitetul de determinare a instrumentelor derivate de credit din EMEA (CDDC) a declarat pe site-ul sau ca comitetul a votat ”da” la o intrebare pentru a determina daca a avut loc ”un eveniment de neplata a creditului” in ceea ce priveste Rusia. Emisiunea internationala de obligatiuni din 2022 a Rusiei…

- Guvernul elvetian a raportat joi active rusesti in valoare de 6,3 miliarde de franci elvetieni (6,33 miliarde de dolari) inghetate sub sanctiunile impuse pentru a pedepsi Rusia pentru invadarea Ucrainei, o scadere de la inceputul lunii aprilie, deoarece active blocate provizoriu de aproximativ 3,4…

- Presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anuntat, marti, a cincea runda de sanctiuni impuse Rusiei ca urmare a invaziei in Ucraina, conform unui comunicat oficial publicat de Comisia Europeana. Sanctiunile vizeaza interdictia importurilor de carbune rusesc, interdictia totala a tranzactiilor…

- In discursul sau catre Consiliul European, postat pe pagina personala de Facebook vineri, 25 martie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski, 44 de ani, a spus ca, daca sancțiunile ar fi fost luate din timo, exista șansa ca Rusia sa nu fi intrat in razboi, scrie CNN.Zelenski a evocat faptul ca armata…

- Sanctiunile occidentale fara precedent impotriva Rusiei pentru ceea ce Moscova numeste ”o operatiune speciala in Ucraina”, care a inceput pe 24 februarie, au provocat o scadere mare a stocurilor rusesti. NFW, conceput initial pentru a ajuta la echilibrarea sistemului de pensii, era la 1 martie de 9,7%…