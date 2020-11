Sancţionat pentru lăsarea în libertate a câinilor periculoşi Jandarmii hunedoreni au fost sesizati in data de 06.11.2020 cu privire la faptul ca doi caini din rasa American Staffordshire Terrier, fara botnița, se afla pe strazile din localitate, fara a fi supravegheați de proprietar, putand reprezenta un pericol pentru cetațeni. Jandarmii au identificat proprietarul cainilor care a fost sanctionat cu amenda contraventionala in valoare de 100 lei, conform prevederilor OUG 55/2002 privind regimul de deținere al cainilor periculoși și a Legii 61/1991 privind incalcarea unor norme de conviețuire sociala. Cainii au fost introdusi de proprietar in… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

