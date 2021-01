„Sănătatea” rîului Bîc, prioritate actuală pentru „Ecodava” Bicul este una dintre bogațiile pe care le are in palmares R. Moldova, dar care „indura” mult prea multe. Ani la rind, prioritate pentru voluntarii Fundației ecologice Ecodava a fost studierea minuțioasa a albiei riului Bic, care au organizat un șir de expediții pe o lungime de 155 de km, de la izvorul acestuia pina la revarsarea sa in riul Nistru. Prima expediție a avut loc la Temeleuți, Calaraș Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Moldova are nevoie de o strategie naționala de aparare a fondului forestier care sa prevada masuri mai drastice indreptate impotriva defrișarilor ilegale și businessului cu masa lemnoasa. De aceasta parere este președintele Fundației pentru Dezvoltare Ecologica Ecodava, Igor Sirbu, care a relatat pentru…

- Cunoscutul showman, moderator de ceremonii, deținatorul titlului "Cel mai bun moderator din lumii", președintele Fundației pentru susținerea Bisericii Ortodoxe din Moldova, deținatorul ordinului de Onoare, Pavel Duganov, s-a imbolnavit de coronavirus și se afla in spital. Dar el se simte mai bine, este…

- Incidente la Varnita, Anenii Noi, acolo unde sunt asteptati la sectiile de votare alegatorii din R. Moldova stabiliti cu traiul in Transnistria. Zeci de cetateni s-au adunat in zona pentru a bloca accesul locuitorilor din stanga Nistru la sectiile de votare.

- Incidente la Varnita, Anenii Noi, acolo unde sunt asteptati la sectiile de votare alegatorii din R. Moldova stabiliti cu traiul in Transnistria. Zeci de cetateni s-au adunat in zona pentru a bloca accesul locuitorilor din stanga Nistru la sectiile de votare.

- Actuala echipa guvernamentala face fața pandemiei COVID-19 din Moldova și ține situația sub control. Ințelegem ca situația va fi și mai dificila in viitor, dar sintem pregatiți pentru asta. {{480431}}Acest lucru a fost declarat de Președintele in exercițiu al Moldovei, candidat independent la funcția…

- Candidatul PSD Mures la un nou mandat de deputat, dr. Florin Buicu, presedintele Comisiei de sanatate din Camera Deputatilor, considera ca actuala pandemie are nevoie de masuri ferme, in care populatia si sistemul de sanatate sa fie parteneri. "Sanatatea este bunul cel mai de pret al fiecaruia…

- Resursele promise Sibiului de catre Guvern nu au venit și deși au trecut aproape 8 luni de la inceputul crizei de sanatate nu se vad proceduri și dotari functionale,iar oamenii platesc cu viața, a transmis,...

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Iasi, Costel Alexe, investit vineri in functie in prezenta premierului Ludovic Orban, a anuntat ca parcurile industriale vor fi o prioritate in mandatul sau si ca mediul privat va fi un motor pentru dezvoltarea economica a regiunii, anunța news.ro.Costel…