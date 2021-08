Stiri pe aceeasi tema

- CARANSEBES – Agenția Naționala pentru Resurse Minerale (ANRM) a concesionat resursele de namol terapeutic din perimetrul Lacul Techirghiol Est, județul Constanța, societații Formin din Caransebes. Asadar, resursa terapeutica este acum pe mainile patronului de la CFR Cluj si ale colegului de banca al…

- Medicul Virgil Musta de la Spitalul de Boli Infecțioase din Timișoara arata ca, in țarile cu grad mare de vaccinare, numarul bolnavilor de COVID care au ajung la Terapie Intensiva este foarte mic. Potrivit statisticilor, riscul de a face o forma grava a bolii este de 100 de ori mai mic la persoanele…

- Pentru stabilirea unui diagnostic cert este adesea necesara realizarea unei endoscopii bronsice cu biopsie. Spitalul de Boli Infectioase din Timisoara detine unul dintre cele mai performante aparate pentru realizarea unei astfel de investigatii.

- Peste150 de angajați ai unui spital din Texas au refuzat vaccinarea și au fost concediați. Spitalul a decis sa-i concedieze sau sa accepte demisia angajaților sai care refuza sa fie vaccinați. Aceștia din urma au decis sa intreprinda acțiuni in justiție, comparand aceasta obligație cu „experimentele…

- Un tanar de 21 de ani din Hunedoara s-a stins din viața la șase zile dupa administrarea vaccinului de la Pfizer, insa medicii neaga faptul ca moartea sa are vreo legatura cu serul. De fapt, tanarul suferea de obezitate morbida, cormobiditate care i-ar fi cauzat, de fapt, decesul. DSP a confirmat ca…

- Romania va primi azi cea mai mare transa de vaccin anti-COVID de la compania Pfizer-BioNTech: peste 1 milion de doze. Acestea vor ajunge pe aeroporturile din Otopeni, Cluj-Napoca si Timisoara, de unde vor fi transportate spre centrele de stocare. Totazi, aproape 600.000 de doze de vaccin produs de AstraZeneca…

- INFORMARE – 28.05.2021 – In atenția persoanelor care doresc vaccinarea in cabinetele medicilor de familie Pentru eficientizarea procesului de vaccinare, in etapa actuala, aceasta activitate se desfașoara la nivelul județului Iași și prin cabinetele medicilor de familie. Medicii de familie vor asigura…

- Numarul cazurilor care ajung la urgente la Spitalul pentru copii ”Grigore Alexandrescu” din Capitala este mai mare decal inaintea pandemiei, afirma purtatorul de cuvant al unitatii sanitare, medicul Raluca Alexandru, care precizeaza ca in weekend, in fiecare zi, au fost peste 200 de prezentari la…