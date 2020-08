Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a anuntat luni pe Twitter ca nu va participa la turneul de US Open din cauza riscurilor sanitare legate de pandemia de COVID-19. 1/2After weighing up all the factors involved and with the exceptional circumstances…

- Tot mai multe discuții apar înainte de startul US Open-ului din acest an, iar pasaje din documentul cu care jucatorii trebuie sa fie de acord au ieșit la iveala. Astfel, conform spuselor olandezului Wesley Koolhof (locul 17 la dublu în ierarhia ATP), organizatorii nu-și asuma niciun fel…

- Simona Halep ar putea participa la US Open, turneu care se va desfașura intre 31 august și 13 septembrie, jurnalista Stephanie Myles anunțand pe Twitter ca jucatoarea de tenis se regasește pe lista cu numele celor care vor lua parte la turneul de Grand Slam de la New York, scrie...

- Jucatoarea olandeza de tenis Kiki Bertens, nr. 7 mondial, s-a declarat complet impotriva participarii la US Open, Grand Slam-ul gazduit de New York intre 31 august si 13 septembrie, noteaza EFE. Bertens, prezenta in aceste zile la un turneu demonstrativ pe iarba la Berlin, a dat un raspuns negativ scurt…

