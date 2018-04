Samurai şi gentleman în veacul al XIX-lea. Japonia şi lumea occidentală Muzeul Național al Harților și Carții Vechi va invita vineri, 4 mai, ora 18:00, la conferinta intitulata „Samurai si gentleman in veacul al XIX-lea. Japonia si lumea occidentala”, susținuta de Alexandra Marina Gheorghe, lector univ. dr in cadrul Secției de Limba și Literatura Japoneza a Universitații din București. Evenimentul isi propune sa promoveze harta vedeta a lunii mai intitulata „Regatul Japoniei”, realizata de cartograful german Matthaus Seutter in secolul al XVIII-lea, si vine in intampinarea interesului manifestat de public pentru istoria si cultura nipona. Dupa succesul conferintei… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

