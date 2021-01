Stiri pe aceeasi tema

- Iata ca a avut loc și prima lansare importanta a lui 2021. Samsung a prezentat oficial cel mai nou flagship al companiei, in cadrul evenimentului Galaxy Unpacked 2021. Samsung Galaxy S21 , Samsung Galaxy S21+ și Samsung Galaxy S21 Ultra sunt cele mai noi iterații din gama S, una cu o istorie bogata…

- 62% dintre romani sunt dornici sa se vaccineze impotriva COVID-19, din care 36% imediat, iar 26% prefera sa mai aștepte, arata un studiu Reveal Marketing Research. Care sunt segmentele care se arata cele mai deschise la vaccinare. 36% dintre respondenți au declarat ca se vor vaccina de indata ce vaccinul…

- 62% dintre romani sunt dornici sa se vaccineze impotriva COVID-19, din care 36% imediat, iar 26% prefera sa mai astepte, arata un studiu Reveal Marketing Research. Care sunt segmentele care se arata cele mai deschise la vaccinare. 36% dintre respondenti au declarat ca se vor vaccina de indata ce vaccinul…

- Samsung a confirmat zvonurile care spuneau ca noile telefoane Galaxy S21 vor fi lansate pe 14 ianuarie, compania anunțând oficial ca evenimentul Galaxy Unpacked 2021 se va ține la acea data. Despre telefoane se știu multe lucruri, vor fi trei noi modele, cu cel mai mare având ecran de 6,8…

- Un studiu realizat de IRES detaliaza modul in care pandemia a afectat practicile sociale și activitațile romanilor. Cel mai serios afectate, pe fondul restricțiilor, au fost activitațile care au implicat socializarea cu ceilalți – petrecerile de aniversare, de nunta sau botez și mersul la restaurante/baruri,…

- Samsung Galaxy S21 este unul dintre cele mai așteptate smartphone-uri ale anului 2021 și este totodata prima lansare de flagship care va avea loc anul urmator. Cele mai recente știri despre eveniment indica spre o data care este mult mai apropiata decat am fi crezut inițial dar și catre cele mai noi…

- ​Samsung va prezenta aproape sigur în ianuarie noua serie Galaxy S, cu mai bine de o luna mai repede decât de obicei și, tot mult mai devreme s-au aflat pe surse și specificațiile noilor telefoane a caror producție de serie a început. Vor fi trei modele, cu cel mai mare având…

- Daca sunteți in cautarea unui mobil de ultima generație care poate fi considerat premium, cu siguranța ați luat in considerare Xiaomi Mi 10 Pro și Samsung Galaxy S20 Ultra printre opțiunile dvs. Sunt, probabil, doua dintre cele mai bune telefoane mobile pe care le-am putut intalni in 2020, cu caracteristici…