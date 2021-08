Stiri pe aceeasi tema

- Grupul sud-coreean Samsung Electronics Co Ltd a anuntat marti ca in urmatorii trei ani va investi 240.000 miliarde de woni (206 miliarde de dolari) pentru a-si extinde activitatea in domeniile produselor biofarmaceutice, inteligentei artificiale, semiconductorilor si roboticii, in era post-pandemie,…

- Compania americana Pfizer, evaluata la 273 miliarde de dolari, a cumparat Trillium Therapeutics pentru 2,3 ​​miliarde de dolari. Achizitia face parte din strategia mai larga a Pfizer de a-si dezvolta portofoliul de domenii in care activeaza, chiar daca in prezent productia si vanzarea vaccinului…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Platforma de streaming Netflix Inc a anuntat ca va oferi clientilor jocuri video, dupa ce a încetinit cresterea numarului de abonati, în urma sporirii concurentei si a ridicarii restrictiilor care i-au tinut pe oameni acasa, relateaza Reuters și Agerpres.Dupa boom-ul din 2020, Netflix…

- Panasonic Corp și-a vândut participația la Tesla Motors pentru 400 miliarde yeni (3,6 miliarde dolari), a anunțat compania nipona. Panasonic este cel mai vechi partener industrial al Tesla, a furnizat baterii pentru mașinile electrice înca din primii ani ai Tesla și cele doua companii au…

- Ford Motor a anuntat joi ca o imbunatatire a afacerii sale auto va ajuta compania sa raporteze castiguri operationale ajustate peste propriile sale estimari, in trimestrul doi din 2021, transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . De asemenea, castigurile ajustate inainte de taxe si dobanzi vor fi…

- Investitiile in energie curata ale economiilor emergente si in curs de dezvoltare trebuie sa creasca de sapte ori, pana la peste 1.000 de miliarde de dolari pe an in 2030, pentru ca lumea sa ajunga la emisii zero de carbon in 2050, a anuntat miercuri Agentia Internationala a Energiei (IEA), transmite…

- Investitiile in energie urmeaza sa inregistreze o revenire de aproape 10% in 2021, pe masura ce lumea iese din pandemia de COVID-19, insa chiar si asa nivelul cheltuielilor pentru energie curata este insuficient pentru indeplinirea obiectivelor de mediu, a apreciat miercuri Agentia Internationala…