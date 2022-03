Stiri pe aceeasi tema

- Datorita numarului mare de refugiați ucraineni care ajung in Romania prin Punctul de Trece a Frontierei Sighetu Marmației, pe langa ajutorul material oferit, refugiaților li se acorda și asistența psihologica. E clar, au nevoie dupa ce vad cat de incapabile sunt autoritațile din Romania. De curand,…

- În Ungaria sunt în majoritate relativa cei care au pareri pozitive despre Vladimir Putin, potrivit unui sondaj de opinie, realizat de Institutul "Nézopont", și citat de agentia de presa MTI.Sondajul realizat în noiembrie si decembrie anul trecut a examinat…

- Constantin Dumitru – Plopeni Continuam serialul dedicat istoriei fotbalului prahovean, cititorii avand ocazia ca in fiecare saptamana sa citeasca materiale „cu parfum de epoca” despre cei care au pus bazele fenomenului fotbalistic in judetul nostru. Constituirea Ligii de Sud / 1930 Acest regulament…

- Vaccinarea impotriva COVID nu va deveni obligatorie in Romania, a transmis duminica seara ministrul sanatații Alexandru Rafila, la Antena 3, citat de News.ro . ”Nu cred ca este potrivita, cel putin in tara noastra”, a punctat medicul, precizand ca trebuie lucrat mai mult pe partea de informare. Rafila…

- Datorita sprijinului financiar oferit de tichete, vacantele au devenit mai accesibile pentru romani. Din acest motiv, cei mai multi dintre ei au fost dispusi sa suplimenteze bugetul de concediu din banii lor, astfel incat sa se bucure de cazari mai bune, dar si de servicii extra. ”Vesti bune pentru…

- DS Smith, lider in producția de ambalaje sustenabile, continua proiectul de educație ecologica in școlile gimnaziale din Zarnești, in parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Brașov. Proiectul educativ, lansat anul trecut, are drept scop familiarizarea elevilor din invațamantul primar cu noțiuni…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis, joi, 9 decembrie, un mesaj cu prilejul Zilei Internationale Anticoruptie, in care afirma ca Romania are nevoie de legi clare, predictibile, drepte, de institutii functionale, care sa poata lucra la capacitate maxima pentru a sanctiona incalcarea legii, informeaza…

- Discounterul Penny depaseste 300 de magazine in Romania prin deschiderea a sapte noi magazine in luna decembrie, potrivit unui comunicat remis miercuri AGERPRES. "Designul noilor magazine este modern si primitor, iar sesiunea de cumparaturi pentru clienti este imbunatatita datorita zonei extinse…