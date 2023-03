Samsung anunţă smartphone-urile Galaxy A34 şi A54 Cele doua smartphone-uri nu mai au umflaturile camerelor foto de pe spate, lasand doar lentilele sa se vada. Asta le face sa semene cu S23, dandu-le un aspect mai premium. Galaxy A54 are un ecran AMOLED FHD de 6,4 inch, cu rata de reimprospatare de 120Hz. Acesta cantareste 202 grame. Ecranul lui Galaxy A34 pastreaza aceleasi caracteristici, doar ca are 6,6 inch, iar telefonul este mai usor cu trei grame. A54 se bazeaza pe un chipset Exynos 1380 de 4nm si are trei camere de 50MP, 12MP si 5MP, in vreme ce camerele lui A34 au 48MP, 8MP si 5MP, iar chipset-ul este un Dimensity 1080. Cele doua telefoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sunt lucruri mai importante pe tema carora sa te scandalizezi in ziua de azi, dar iata ca o postare pe Reddit a incins spiritele fanilor Samsung. E vorba despre abilitatea lui Galaxy S23 Ultra a face fotografii clare si spectaculoase cu Luna. E vorba despre fotografiile cu Luna realizate cu functia…

- Acum ca am aflat cand isi va tine Google marele sau eveniment de primavara, I/O e cazul sa vedem si scapari ale produselor viitoare. La loc de cinste sta primul telefon pliabil Google, Google Pixel Fold, care tocmai a aparut intr-o serie de fotografii blurate partajate pe Reddit. Se lucreaza la acest…

- Google a dezvaluit ieri cand va avea loc cea mai mare conferinta a sa de pe parcursul anului, Google I/O 2023. Traditional la I/O apare noua versiune Android, avem anunturi legate de telefoane Pixel si Google Assistant. In acest an si chatbotii vor fi la mare cautare. Google I/O 2023 are loc pe 10 mai…

- Europa nu are o prezenta mare in productia de smartphone-uri, deoarece toate companiile majore, inclusiv Apple si Samsung, isi produc telefoanele in Asia, pentru a reduce costurile. HMD, cu sediul in Finlanda, a declarat intr-un comunicat de presa ca lucreaza cu un numar de parteneri de securitate IT…

- Noua tehnologie de modem a gigantului sud-coreean al electronicelor de consum va permite mesageria bidirectionala, precum si partajarea de imagini si videoclipuri. Datele sunt trimise catre satelitii de pe orbita joasa a Pamantului si inapoi la statiile de pe Pamant, inainte de a ajunge la utilizatorii…

- Noul Find N2 Flip intra in categoria smartphone-urilor care se pliaza in stilul vechilor telefoane cu clapeta, din care mai fac parte, alaturi de Galaxy Z Flip4, Motorola Razr 2022 si Huawei P50 Pocket. Fata de Galaxy Z Flip4, Find N2 Flip este mai mare din mai multe puncte de vedere – ecranul principal…

- Samsung și BMW și-au unit forțele pentru a crea un smartphone special dedicat fanilor marcii bavareze. Astfel, noul producatorul sud-coreean lanseaza ediția speciala BMW M Edition pentru Galaxy S23 Ultra, cea mai noua și mai avansata versiune din seria Galaxy. Noul smartphone special va fi produs in…

- Incepand de azi, 1 ianuarie 2023, WhatsApp inceteaza sa mai funcționeze pe 49 de modele de smartphone-uri, dintre care majoritatea folosesc sistemul de operare Android, insa pe lista se afla și doua iPhone-uri. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…