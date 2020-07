Samsung a prezentat versiunea 5G a telefonului pliabil Galaxy Z Flip Samsung Electronics a prezentat miercuri noul Galaxy Z Flip 5G, la cinci luni de la prezentarea prmei versuni a acestui telefon pliabil. Telefonul are ecran de 6,7 inci, cântarește 183 de grame și va fi disponibil începând cu 7 august pe câteva piețe. Prețul din SUA va fi 1.449 dolari, cu 70 de dolari peste versiunea &"non 5G&". Va fi disponibil în doua variante de culoare, cu denumirile comerciale &"Mystic Grey&" și &"Mystic Bronze&".



Diferențele țin de antena 5G prezenta, procesorul upgradat Snapdragon 865 Plus și prețul ceva mai mare.

