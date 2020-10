Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a anuntat marti consolidarea securitatii informatice legate de Jocurile Olimpice din vara anului viitor si a condamnat „atacurile cibernetice rau intentionate” ale Rusiei, dupa ce Marea Britanie si Statele Unite au declarat ca hackeri din cadrul GRU au incercat sa perturbe Jocurile Olimpice…

- Libra Internet Bank lanseaza Libra Pay, aplicatie disponibila pentru smartphone-uri cu sistem de operare Android, prin care clientii persoane fizice care detin carduri Libra emise sub sigla Mastercard pot plati cu telefonul in locul cardului si, de asemenea, pot retrage bani de la bancomatele care…

- Treisprezece instrumentisti, dintre cei 55 de concurenti care au participat in prima etapa a sectiunii Pian din cadrul Concursului International „George Enescu”, au obtinut majoritatea voturilor membrilor juriului, calificandu-se in a etapa a II-a, potrivit news.ro.Din Romania s-au calificat doi…

- Compania americana Fitibt anunța ca a fost aprobata folosirea aplicației sale Fitbit EKG în Statele Unite și Europa, Electrocardiograma (EKG sau ECG) analizeaza variațiile ritmului cardiac pentru a detecta fibrilația atriala (FibA). Utilizatorii români ce dețin ceasul inteligent Fitbit Sense…

- Fold2 este urmasul primului smartphone pliabil Samsung, cel retras de producatorul coreean pentru reparatii capitale chiar inainte de lansarea pe piata. De aceea, noul device are sarcina de a arata ca Samsung a invatat intre timp din greseli si de a recastiga increderea pierduta. Ca si versiunea de…

- Google a anuntat marti lansarea unui sistem de avertizare in caz de cutremur pentru telefoanele mobile inteligente echipate cu Android din California, informeaza AFP. Smartphone-urile primesc alerte declansate de un sistem de detectare a primelor semne ale unui cutremur, numit ''ShakeAlert'',…

- Anul trecut, s-au produs in Uniunea Europeana 34 miliarde de litri de bere cu alcool, productia UE fiind echivalentul a aproximativ 77 de litri per locuitor. In plus, in 2019, s-au produs in UE 1,4 miliarde de litri de bere care nu continea deloc alcool sau continea mai putin de 0,5%.…