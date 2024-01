Samsung a lansat primul ecran transparent MicroLED din lume Samsung a lansat primul ecran transparent MicroLED din lume la CES 2024. Gigantul nu a oferit detalii despre prețul produsului. In cadrul evenimentului anual First Look la CES 2024 , Samsung și-a prezentat ecranul MicroLED transparent langa celelalte modele OLED transparente și LCD transparente. In așa fel, gigantul vrea sa evidențieze cu adevarat diferențele. Primul ecran transparent se remarca prin panoul MicroLED mai luminos dar și prin designul complet fara cadru. Conținutul proiectat pe ecran este unul asemanator hologramelor. Unitatea demo este una de sine statatoare și masoara aproximativ… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

