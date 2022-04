Stiri pe aceeasi tema

- Baile Herculane este orașul din Romania care a pierdut in ultimii zece ani aproape 20 la suta din locuitori, potrivit datelor Institutului Național de Statistica. In anul 1992, evoluția populației orașului a cunoscut un maxim, atunci cand 6.340 de persoane s-au stabilit in Baile Herculane. Aceasta perioada…

- ​Samsung a lansat oficial in Romania doua noi modele din seria Galaxy A, unul cu ecran de 6,4 inci, iar altul cu ecran de 6,5 inci, ambele avand baterie de 5.000 mAh și modul cu patru camere foto pe partea din spate.

- Zeci de copii buzoieni au avut parte de o duminica cu imbrațișari și ședințe foto de neuitat cu papușile vorbitoare ale Crinei Zvoboda, singura actrița ventriloc din Romania. Ea este, de fapt, singura actrița din Romania recunoscuta mondial ca ventriloc perfect și maestru in artele spectacolului. A…

- In condițiile in care contextul internațional ne obliga sa obținem cat mai curand independența energetica, cel mai mare producator de energie electrica din Romania, Hidroelectrica, a lansat in Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) un anunț pentru un studiu de fezabilitate care vizeaza hidrocentrale…

- Dupa ce au stat la cozi interminabile la benzinarii, romanii au luat cu asalt magazinele pentru a-și face stocuri de ulei. Mai multe imagini au fost surprinse in diverse magazine din Romania, in seara zilei de vineri, in care oamenii cumpara masiv ulei alimentar. Potrivit alephnews.ro, zvonurile privind…

- Noul serviciu de streaming HBO Max, cel care ia locul vechiului HBO Go, este disponibil, incepand de astazi, in Romania.Asa cum se anunta luna trecuta, HBO Max a fost lansat marti in Romania, unde este disponibil tuturor abonatilor HBO, la fel cum era pana acum HBO Go. Pentru acestia, dar…

- Xiaomi a prezentat oficial in Romania noua familie de telefoane Redmi Note 11, patru modele de telefoane care au prețuri incepand de la 1.000 de lei, toate oferind ecrane rapide de tipul AMOLED, dar și tehnologii rapide de incarcare și incarcatoare puternice incluse in pachet.

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca, dupa parerea sa, in Romania peste 10 milioane de oameni au trecut prin infectia cu SARS-CoV-2, mai ales ca acum este in circulatie o tulpina extrem de transmisibila, scrie News.ro. Intrebat, duminica seara, la Antena 3, cati romani au avut COVID-19,…