- Xiaomi a anunțat ieri, 23 martie, in cadrul unui eveniment defașurat in București, lansarea in Romania a seriei Redmi Note 12: Redmi Note 12 Pro+ 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 și Redmi Note 12S.

- Samsung lanseaza astazi, 15 martie, noile Galaxy A54 5G și Galaxy A34 5G, doua smartphone-uri care va vor ajuta sa inregistrați videoclipuri stabile și clare sau sa faceți poze de calitate buna chiar și in condiții de luminozitate scazuta și care ofera o autonomie mare a bateriei.

- Sunt lucruri mai importante pe tema carora sa te scandalizezi in ziua de azi, dar iata ca o postare pe Reddit a incins spiritele fanilor Samsung. E vorba despre abilitatea lui Galaxy S23 Ultra a face fotografii clare si spectaculoase cu Luna. E vorba despre fotografiile cu Luna realizate cu functia…

- OpenAI a lansat un API (Application Programming Interface) pentru ChatGPT, la care companiile si dezvoltatorii interesati sa foloseasca sau sa vanda servicii bazate pe celebrul chatbot pot aspela. Noul API permite integrarea ChatGPT fie in forma sa originala, fie cu modificarile considerate necesare…

- ChatGPT Plus este disponibil de astazi și in Romania, potrivit notificarii afisate utilizatorilor care acceseaza chatbot-ul celor de la OpenAI de pe teritoriul Romaniei, a informat news.ro. OpenAI nu a adaptat pretul abonamentului la diferitele piete in care il vinde, astfel ca si in Romania acesta…

- Seria de smartphone-uri Galaxy S23 are camere mai bune si cipuri mai rapide decat predecesorul sau, dar analistii au spus ca vanzarile timpurii se vor confrunta cu o cerere slaba, deoarece consumatorii cheltuie mai putin pe bunuri discretionare, pe fondul inflatiei in crestere. Gama superioara S23 Ultra…

- ​Samsung a lansat telefoanele Galaxy S23 care vin cu imbunatațiri legate de procesor, baterie și camera. Prețurile pornesc de la 4.700 lei la modelul de baza S23, cu cateva sute de lei mai mult fața de S22 lansat acum un an. Care sunt noutațile pe care le aduc cele trei telefoane Galaxy S23?

- In lume s-au vandut anul trecut 200 de milioane de TV-uri din toate marcile, iar Samsung are 31% din piața, in timp ce LG are 17%. Samsung a lansat la targul CES Las Vegas televizoare din gamele Neo QLED, Micro LED și OLED, insistand pe upgrade-uri la capitolul imagine și pe diverse funcții care sunt…