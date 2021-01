Samsung a fost detronat! Gigantul IT care a devenit cel mai mare vânzător de smartphone-uri din lume, cu livrări record Apple a ocupat aproape un sfert din piața globala a smartphone-urilor in al patrulea trimestru, devenind cel mai mare vanzator de astfel de dispozitive din lume, in timp ce livrarile Huawei au scazut, influențate de sancțiunile SUA impotriva companiei, relateaza Reuters, conform Mediafax. Datele companiei de cercetare IDC au aratat ca livrarile Apple au crescut cu 22% pana la un record de 90,1 milioane de telefoane in T4, ceea ce ii confera o cota de piața globala de 23,4%. Datele despre livrari vin dupa ce gigantul tehnologic american a raportat vanzari record in trimestrul sarbatorilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- 2020 a fost un an total atipic pentru cele mai multe dintre industrii, mai ales la inceputul sau, atunci cand lumea intreaga s-a aflat intr-o perioada de lockdown din cauza pandemiei de COVID-19. Cheltuielile celor mai mulți dintre noi s-au reorientat spre lucruri de care ar fi fost mai mare nevoie,…

- ​În ultimul trimestru din 2020 Apple a stabilit un record pentru numarul de telefoane livrate de orice companie în decurs de trei luni, cu peste 90 de milioane, iar Samsung a livrat 74 de milioane, arata datele IDC. Huawei a totalizat 32 de milioane, scadere de 42%, din cauza sancțiunilor…

- LG are in vedere ieșirea de pe piața smartphone-urilor in 2021, dupa ce a pierdut aproximativ 4,5 miliarde de dolari in ultimii cinci ani. Kwon Bong-seok, CEO LG a trimis zilele trecute un mesaj catre toți angajații, acesta susținand ca “va avea loc o mare schimbare” in segmentul smartphone. “De vreme…

- LG ar putea ieși în acest an de pe piața smartphone-urilor dupa ce a avut pierderi mari în ultimii ani și nu a câștigat cota de piața în lupta cu rivali precum Samsung, Huawei, Xiaomi sau Oppo, scrie puublicația The Verge. LG a avut multe telefoane de succes. precum Nexus 5 din…

- Google a finalizat preluarea FitBit, tranzacție in valoare de 2,1 miliarde de dolari Alphabet, firma care detine motorul de cautare online Google, a finalizat preluarea producatorului de dispozitive portabile Fitbit, au anuntat, joi, companiile, transmite Reuters. Potenţiala tranzacţie a provocat…

- ​Apple ar testa doua concepte diferite de smartphone pliabil și, daca va fi sa lanseze unul, nu se va întâmpla mai repede de finalul lui 2022 sau înainte de 2023, scrie MacWorld care citeaza publicația Economic Daily News. Mai multe brand-uri au lansat smartphone-uri pliabile, dar…

- Reuters: Samsung ar putea renunta anul viitor la gama sa de telefoane premium Galaxy Note, dupa ce pandemia a prabușit vanzarile de smartphone-uri de top Gigantul sud-coreean Samsung Electronics ar putea renunta anul viitor la gama sa de telefoane premium Galaxy Note, au declarat pentru Reuters surse…