- Sarbatoarea fotbalului județean 2023, pe “Cetate”! Festivitate AJF Alba, pentru campioane, laureate și golgheterii din județ Sambata, pe Stadionul “Cetate” din Alba Iulia, este, cu incepere de la ora 16.30, “Sarbatoarea fotbalului amator” festivitatea de premiere a competițiilor “sportului rege” din…

- Miercuri: Finala Cupei Romaniei la fotbal pe Stadionul Municipal din Sibiu. „U” Cluj – Sepsi Sfantu Gheorghe Finala Cupei Romaniei la fotbal va avea loc miercuri, 24 mai, pe noul Stadion Municipal din Sibiu. Actorii principali al acestui ultim act al competiției sunt doua echipe din Ardeal, „Universitatea”…

- Industria Galda, in finala Cupei Romaniei, dupa 2-1 cu Inter Unirea! Industria Galda de Jos are oportunitatea sa-și treaca in palmares eventul județean, dupa ce s-a calificat in finala Cupei Romaniei, ediția județeana. Prima clasata din Liga 4 a invins in penultimul act, in deplasare, pe Inter Unirea,…

- Miercuri și joi se joaca semifinalele fazei județene a Cupei Romaniei la fotbal. ACS Industria Galda de Jos, marea favorita Semifinalele fazei județene a Cupei Romaniei propun doua dueluri intre echipe de Liga a 4-a. CS Inter Unirea – ACS Industria Galda și ACS Viitorul Vama Seaca – ACS Spicul Daia…

- FOTO: „U” Cluj – calificare in finala Cupei Romaniei, dupa victoria cu UTA Arad! Alba, 3 reprezentanți in ultimul act de la Sibiu „U Cluj” – „simbolul unor inimi romanești” – s-a calificat in finala Cupei Romaniei, dupa ce a invins UTA Arad, intr-un duel ce a avut pe gazon 3 fotbaliști din Alba. Adversara…

- „Sferturile" Cupei Romaniei la fotbal se desfașoara intr-o singura manșa, cel de-al doilea meci disputandu-se miercuri, 5 aprilie, la Sibiu, unde echipa locala AFC Hermannstadt a cedat cu 1-2 in fața celor de la U Cluj (FOTO). Clujenii s-au calificat astfel in semifinale, alaturi de UTA, care marți,…

- Liga 4, etapa a 17-a: Viitorul Vama Seaca – prima victorie a primaverii, CIL Blaj – al 3-lea succes la rand, Kinder – remiza la Daia Romana Ultimele 3 partide din runda a 17-a a Ligii 4 au fost sarace in goluri. O etapa in care primele 3 clasate, Industria Galda de Jos, Viitorul Santimbru și CIl Blaj,…