- Muzeul de Istorie Naționala și Arheologie Constanța și Muzeul Național Cotroceni, prezinta, in perioada august-septembrie 2018, Expoziția “Familia Regala a Romaniei pe frontul Marelui Razboi (1916 -1918)”. Organizata sub semnul Centenarului, expoziția isi propune sa readuca in atentia publicului aspecte…

- Pe turistii care vor circula, in aceasta vara, pe DN 73, spre Brasov sau Rasnov ii asteapta zile grele. Drumul este deja de ani buni intr-o stare deplorabila, iar reabilitarea lui continua sa bata pasul pe loc. Din pacate, in aceste conditii, s-ar putea ca si la anul pe vremea asta in zona sa se circule…

- „Expoziția reunește 38 de scoarțe din zestrea de peste 2.000 de covoare a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturala din Chișinau (Republica Moldova), cu o mare valoare de patrimoniu: paretare, scoarțe și laicere din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea. Trebuie spus ca scoarțele se bucura și…

- Postdam, 6 iun /Agerpres/ - Gerhard Richter, unul dintre cei mai apreciati artisti contemporani din lume, a participat la un eveniment organizat joi in orasul german Postdam sub forma unei avanpremiere ce a devansat vernisajul oficial al unei expozitii care ii este dedicata, informeaza DPA. "Exista…

- Expozitia si atelierul interactiv cu plante de leac "Buruieni Biruitoare" aduc in atentia publicului de la Muzeul National al Taranului Roman din Bucuresti virtutile unor adevarate comori vegetale ramase in cotloanele traditiei, arata...

- Expozitia ''Regina Maria - un veac de inspiratie'', care are ca scop principal revalorizarea imaginii si rolului jucat de Regina Maria in desavarsirea Marii Uniri si recrearea atmosferei de epoca, s-a deschis miercuri seara in cadrul salonului expozitional Constantin Baraschi din Parcul Regele Mihai…