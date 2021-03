Stiri pe aceeasi tema

- Pe 15 martie a inceput Postul Paștelui, considerat cel mai aspru și cel mai lung dintre cele patru mari posturi de peste an, randuite de Biserica Ortodoxa. Postul este perceput atat ca o etapa de curatare spirituala, cat și ca o detoxifiere a organismului. Postul Paștelui este considerat a fi unul aspru…

- Incepand de maine, 15 martie 2021, crestinii ortodocsi intra in Postul Sfintelor Pasti, cunoscut si ca Postul Mare, pentru ca este cel mai lung post din an. Astazi, in ziua premergatoare Postului Mare, este „Duminica Izgonirii lui Adam din Rai”, amintind astfel, conform unui material publicat pe site-ul…

- Mai este foarte puțin timp și incepe Postul Paștelui sau Postul Mare, așa cum ii mai spun creștinii. Timp de 40 de zile, de pe 15 martie pana pe 1 mai, cei care țin la tradiții nu mai au voie sa manance produse care provin de la pasari ori animale. Pe data de 7 martie […] Source

- Moșii de iarna / Sambata morților: Sambata, 6 martie 2021, Biserica Ortodoxa face pomenirea celor trecuți la cele veșnice. Aceasta sambata este cunoscuta in popor sub denumirea „Moșii de iarna”. Morții sunt pomeniți pentru ca Biserica nu vede in moarte sfarșitul existenței omului. Potrivit crestinortodox.ro,…

- Preotul Eugen Goia din Campeni, o personalitate aparte a culturii și ortodoxiei din Țara Moților, s-a stins din viața. Cu vocație și admirabil devotament, parintele Eugen a slujit Biserica Ortodoxa, cultura și istoria Țarii Moților. A promovat in carți și in numeroase articole marile personalitați din…

- In anul 2021, Pastele ortodox pica pe 2 mai, in timp ce Pastele catolic pica pe 4 aprilie. Postul Sfintelor Pasti in acest an va fi in perioada 15 martie – 01 mai. Crestinii numesc acest post si Postul Mare, care dureaza 40 de zile, la care se adauga si Sapamana Patimilor. Lasatul secului de […] Citește…

- Craciunul pentru crestinii ortodocsi de rit vechi este sarbatorit pe 7 ianuarie, iar trecerea in noul an se celebreaza in noaptea de 13 spre 14 ianuarie. In Romania traiesc peste un milion de adepti ai Bisericii Crestin Ortodoxe de Stil Vechi, indeosebi rusi lipoveni si sarbi. Cea mai mare comunitate…

- 7 ianuarie: Craciunul pe rit vechi. Cum sarbatoresc ortodocsii pe stil vechi Nasterea Mantuitorului Craciunul era sarbatorit pe 7 ianuarie de catre crestinii ortodocsi de rit vechi. Calendarul pe stil vechi, care mai este numit calendarul iulian, este decalat cu 13 zile fața de calendarul oficial. Biserica…