Stiri pe aceeasi tema

- Circulatia va fi restrictionata pe Pasajul suprateran Pipera din Capitala , intre orele 8.00 și 22.00. In zona vor avea loc sambata mai filmari care se vor realiza cu intreruperea traficului rutier, sub supravegherea politistilor, anunta Brigada Rutiera. ”In data de 19 august, in intervalul orar 8.00-22.00,…

- Sambata, traficul va fi restricționat pe Pasajul suprateran Pipera, pentru realizarea unor filmari, a anunțat Brigada Rutiera a Capitalei.Sambata, in intervalul orar 8.00-22.00, in vederea realizarii unor filmari, se va restricționa traficul rutier pe Pasajul suprateran Pipera, cu devierea circulației…

- Calea Dorobanți: conducatorul unui autobuz STB a intrat in coliziune cu o autoutilitara parcata, care a fost proiectata la randul ei intr-un alt autoturism parcat. șoferul STB a ramas incarcerat, fiind inconștient. Circulația rutiera s-a desfașurat pe un singur sens, alternativ, prin dirijare, anunța…

- Weekendul 1-2 iulie se anunta a fi un weekend festiv la „Strazi deschise – Bucuresti” pe Calea Victoriei si in cartierul Aviatiei: cel mai mare festival international de teatru de strada din oras, B-FIT in the Street!, revine in Capitala dupa trei ani de pauza si transforma Calea Victoriei si alte locatii…

- Nicusor Dan, primarul Capitalei, a anunțat ca lucrarile de armare ale Pasajului Doamna Ghica au inceput deja. Totodata, edilul susține ca in circa doua saptamani va incepe betonarea. Mai mult decat atat, primarul Nicușor a oferit și o informație pe care mulți așteptau sa o auda! Pasajul va fi deschis,…

- In legatura cu organizarea Summitului Comunitații Politice Europene, astazi, 31 mai 2023, in intervalul orelor 17:00 - 23:00, va fi sistata circulația rutiera in perimetrul str. Mitr. G. Banulescu-Bodoni - str. București - str. S. Lazo, anunța Primaria.

- Un puternic incendiu a izbucnit luni dimineata, la mansarda unei cladiri situate pe Calea Dorobanti, din zona centrala a Capitalei. Pompierii intervin, circulatia in zona fiind blocata. ISU Bucuresti Ilfov a anuntat ca echipaje de pompieri intervin la un incendiu produs la mansarda unei cladiri cu un…

- In urmatoarea perioada, circulația pirculatia pietonala din Parcul Tineretului, din București, va fi restricționata. Chiar primarul Capitalei, Nicușor Dan, a anunțat ca se vor incepe lucrarile de reparații la podul din parc. Cat va dura procesul de reabilitare.