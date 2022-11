Stiri pe aceeasi tema

- Nevoia de sange este permanenta, astfel ca, campania va continua și pe viitor. ‘Campanie de donare de sange a angajaților Primariei municipiului Satu Mare. Mulțumim tuturor celor care s-au implicat! Nevoia de sange este permanenta, astfel ca vom continua campania și pe viitor” este mesajul autoritatilor.

- O noua șansa de a face bine unii pentru ceilalți, o noua campanie de donare sange la Turda. Luni, 21 noiembrie, te așteptam la ???????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????????? ????????????????????????????????????????

- 85 de voluntari s-au prezentat, marți, 1 noiembrie, la Parohia „Sfanta Cuvioasa Parascheva” din municipiul Ramnicu Sarat, unde a avut loc o noua acțiune de donare de sange, in cadrul Campaniei naționale Doneaza sange, salveaza o viața!, desfașurata la nivelul Patriarhiei Romane. 80 de persoane dintre…

- Arhiepiscopia Buzaului și Vrancei continua acțiunile de donare de sange, in colaborare cu Cntreul de Transfuzie Sanguina Buzau. Zilele trecute, la Parohia „Sfanta Cuvioasa Parascheva”, zeci de voluntari au participat in cadrul campaniei naționale „Doneaza sange, salveaza o viața!„, inițiata de Patriarhia…

- ȘTIREA TA: Apel pentru donare de sange. Un barbat din Sebeș, internat in spital, are nevoie de ajutorul comunitații Un pacient din Sebeș, internat la spital in Sibiu, are nevoie de ajutorul comunitații. Apelul a fost facut pe rețelele de socializare, pentru donare de sange. Cei care doresc sa doneze…

- Doneaza sange, fii erou! invita donatorii la Centrul de Transfuzie Sanguina din Cluj-Napoca, situat pe strada Nicolae Balcescu nr. 18, intre orele 7:30-13:30, de luni pana vineri, in perioada 31 octombrie – 4 noiembrie. Voluntarii vor intampina donatorii cu brațele deschise și vor fi dornici sa raspunda…

- Mai multi jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean (IJJ) Vaslui au donat, miercuri, sange la Centrul de Transfuzie Sanguina Barlad, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- In 25 octombrie, Spitalul Municipal Sighetu Marmatiei va derula, in parteneriat cu Centrul de Transfuzie Sanguina Maramures, campania de donare de sange intitulata “Noi punem suflet, voi sange!”. „Aceasta campanie susține și subliniaza conștientizarea nevoii permanente de a participa la sanatatea semenilor,…