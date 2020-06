Sâmbătă, 27 iunie 2020 se colectează deșeurile reciclabile la Ocna Mureș Sambata, 27 iunie 2020, incepand cu ora 7.00, va incepe operațiunea de colectare , de catre operatorul de salubritate SC RER VEST SRL, a sacilor galbeni menajeri pentru deșeuri reciclabile.Pentru o buna derulare a acțiunii, cetațenii sunt rugați sa puna acești saci la loc vizibil pentru a putea fi colectați. Colectarea sacilor galbeni menajeri pentru deșeuri reciclabile se va efectua pe intreg teritoriul UAT Ocna Mureș, deci inclusiv Cisteiu de Mureș, Micoșlaca, Razboieni-Cetate. Citeste articolul mai departe pe ocnamuresonline.ro…

Sursa articol si foto: ocnamuresonline.ro

