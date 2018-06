Au format un cuplu timp de noua luni, fiind vazuți pentru prima data impreuna in luna noiembrie a anului trecut. Pe atunci, artistul Sam Smith se arata indragostit nebunește de actorul din serialul ”13 Reasons Why”. Din pacate, acum, cei doi au ajuns la desparțire. Ce s-a intamplat? Sam și Flynn s-au despartit Potrivit unei surse citate de publicația ”The Sun”, artistul de 26 de ani și iubitul sau au decis sa puna punct relației lor. ”Sam și Brandon au avut o legatura reala. Chiar simțeau lucruri unul pentru celalalt. Insa, amandoi sunt foarte ocupați cu carierele lor și, din pacate, lucrurile…