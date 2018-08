Salvini: ”Băieţii lui tata din PD”. Agresiune atletă de culoare Astfel, autoritațile italiene au infirmat teza unui atac cu motivatii rasiste, informeaza vineri AFP. In urma anuntarii acestei concluzii, partidul Liga (de extrema dreapta), aflat la guvernare, a criticat vehement 'alerta rasista' inventata de stanga. Difuzarea, luni, a fotografiei cu chipul tumefiat al aruncatoarei de disc in varsta de 22 de ani, nascuta in Italia din parinti de origine nigeriana, a provocat un val de indignare. Ea a fost lovita de un ou lansat dintr-o masina in apropiere de Torino. Agresorii au fost retinuti joi seara, ei fiind trei tineri in varsta de 19 ani care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

