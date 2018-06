Stiri pe aceeasi tema

- Vicepremierul si ministrul de interne italian Matteo Salvini, cunoscut pentru pozitiile sale dure, a promis luni ca va lua masuri impotriva minoritatii rome, facand o legatura intre aceasta minoritate etnica si "furturi si ilegalitati", relateaza dpa. Salvini, lider al partidului de extrema-dreapta…

- Guvernul italian a decis ca centrele pentru repatrieri vor fi „inchise, astfel incat oamenii nu vor mai merge sa se plimbe prin oras", le-a comunicat jurnalistilor ministrul de interne Matteo Salvini, subliniind ca ''oamenii nu doresc sa aiba centre in care unul iese la ora 8 dimineața, se intoarce…

- "Italia nu poate fi transformata intr-o tabara de refugiati. Vom lucra pentru a-i sensibiliza pe vecinii nostri" la nivel European, a declarat noul ministru de Interne si liderul Ligii, Matteo Salvini, intervievat la "Non stop news", pe Rtl 102.5. "Sper sa fiu la inaltime, as vrea sa dau putina siguranta…

- In ciuda recomandarilor pe care presedintele Sergio Mattarella i le-a facut lui Giuseppe Conte, caruia i-a cerut un guvern pro-european, Matteo Salvini a inceput deja sa sfideze Europa. Liderul partidului Liga Nordului a evocat numele lui Paolo Savona, un economist antieuro, pe care coalitia formata…

- ''Nicio persoana cu acest nume (Giuseppe Conte n.red.) nu apare in evidențele noastre, nici ca student, nici ca membru al facultatii'', spune ziarului New York Times un purtator de cuvant al Universitatii din New York. Universitatea se afla printre cele indicate in curriculum-ul vitae al profesorului…

- In cadrul unei consultari populare neoficiale desfasurate sambata si duminica in Italia, circa 91% din sustinatorii formatiunii de extrema dreapta Liga (fosta Liga Nordului) au aprobat coalitia cu Miscarea 5 Stele (M5S), informeaza DPA si Reuters. Asa-numitul "contract de guvernare" publicat…

- In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum romanul iși așteapta victima in fața unui bloc, prefacandu-se ca vorbește la telefon. Cand il vede pe batran, barbatul il lovește de doua ori cu pumnul in fața, pana acesta cade inconștient la pamant, apoi il cauta de bani prin buzunare…

- Presedintele italian, Sergio Mattarella, va incepe pe data de 4 aprilie convorbirile pentru solutionarea crizei politice cu care se confrunta tara, a indicat joi o sursa prezidentiala, citata de agentia dpa. La alegerile din 4 martie, Miscarea Cinci Stele (M5S, anti-establishment) si Liga…